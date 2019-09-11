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Во Франции два министра получили письма с угрозами

Новости » В мире    11.09.2019 - 17:58
Во Франции два министра получили письма с угрозами
Фото: Брюно Ле Мэр (gouvernement.fr)

Письма получили министры экономики Брюно Ле Мэр и средств массовой информации Жеральд Дарманен

Во Франции министр экономики Брюно Ле Мэр и министр средств массовой информации Жеральд Дарманен получили письма с угрозами для жизни и пулями внутри. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Point.

Сообщается, что письма были доставлены по адресу министерств, которыми руководят соответствующие министры. При этом письма были написаны от руки, а внутрь конверта были вложены пули от револьвера.

Отмечается, что в августе Брюно Ле Мэр также получил 2 письма с угрозами для жизни. Также в 2018 году угрозы получал и Жеральд Дарманен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, во Франции 9 украинских моряков приговорили к тюремным срокам. Их обвинили в перевозке венесуэльского кокаина в 2015 году. Моряки получили тюремные сроки от 5 до 8 лет, а также общий штраф в 75 млн евро.

Также сообщалось, что ранее РБК-Украина сообщало, что у побережья Великобритании была задержана группа мигрантов, которые пытались на лодках нелегально переплыть Ла-Манш. В частности, 86 мигрантов на 4 лодках пытались попасть из Франции в Британию. Арест сразу 86 мигрантов стал рекордным для британских властей.

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