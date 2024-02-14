Премія для українських жінок-підприємиць від Франко-української торгово-промислової палати стартує вже вшосте

Українські жінки, які ведуть підприємницьку діяльність під час активних воєнних дій, можуть подати заявку на конкурс “Створено жінками — 2024” від Франко-української торгово-промислової палати. Переможниця премії отримає 150 000 грн на розвиток власної справи, членство у Франко-українській торгово-промисловій палаті та поїздку в Париж, а всі фіналістки — грошові призи, консультаційну підтримку від компаній-партнерів. Цього року конкурс “Створено жінками” проводиться вже вшосте.

Загалом з 2019 року участь у конкурсі взяло 700 українських підприємниць, близько 30 стали переможницями й отримали майже 1 млн гривень на розвиток свого бізнесу. Серед сфер діяльності конкурсанток — освіта, медицина, створення ефірних олій та натуральної косметики, виробництва харчів та очищення води, сміттєпереробні станції, кіностудії, виготовлення меблів, розроблення настільних ігор тощо.

Мод Жозеф, директорка Франко-української торгово-промислової палати зазначила: “Українські жінки не лише зі зброєю в руках боронять країну, а й упевнено керують бізнесом у тилу. З лютого 2023 року кожен другий новий ФОП в Україні відкрили жінки. Найбільш помітно кількість підприємиць зросла від початку осені: так, наразі на жінок припадає 60% нових ФОПів. Для порівняння, у 2021 році справи, відкриті жінками, складали 49% від загальної кількості нових бізнесів. Жіноче лідерство стає мейнстримом в Україні, і ми раді, що причетні до цього невпинного процесу. Я бажаю українським жінкам віри в себе та наснаги, а також закликаю підприємиць не зволікати та подавати заявку на наш конкурс — ви всі гідні перемоги та підтримки”.

Але це не означає, що на жінок-підприємиць не вплинула війна — згідно з дослідженнями, з початком повномасштабного вторгнення 95% бізнесів, що належать жінкам, відчули негативний вплив. Головними викликами є наслідки стихійних лих та пандемій, проблеми виходу на міжнародний ринок та нестабільні економічні умови в Україні, спричинені війною (про це зазначило 40%). Так, у 26% жіночих бізнесів зменшилася кількість клієнтів, 18% призупинили діяльність, у 12% зменшилася кількість замовлень тощо. Крім того, бізнеси зазнали прямих збитків — п'ята частина — до 100 тис. грн, 47% — від 100 тис. до 1 млн грн, 20% — від 1 до 5 мільйонів грн, а 13% жіночих бізнесів зазнали збитків більше ніж на 5 мільйонів гривень. Хоча кількість нових ФОПів, очолюваних жінками, стрімко зростає, частка жінок-директорів компаній росте не так швидко. У 2022 році цей показник сягнув 28%, а в 2023 році трохи зріс - до 31%.

Тетяна Шевролє, президентка журі Премії, підкреслює: “Жінка-підприємець змушена одночасно суміщати декілька соціальних ролей та все ще стикається з певним тиском з боку суспільства, що суттєво ускладнює її роботу. Саме через цей гендерний дисбаланс ми бачимо перспективи у розвитку саме жіночого бізнесу та висловлюємо повну підтримку конкурсу “Створено жінками — 2024”.

Переможниця минулого конкурсу Дарія Корнійчук, власниця першого в Україні бренду з виробництва повного циклу ефірних олій та гідролатів Aroma Fields, отримала 150 000 гривень, які спрямувала на міжнародні сертифікати для власної продукції: “Я давно мріяла про свій бізнес, тому в 2020 році я придбала 2 гектари земельної ділянки. Того ж року висадила першу рослину — лаванду. Втрати під час окупації не зупинили мене, а навпаки, спонукали діяти далі. Тому торік я купила дистилятор і зробила першу ефірну олію із власної лаванди, що вижила, та сировини інших екологічних фермерств. 150 000 грн я спрямувала на отримання міжнародної сертифікації — це дозволило вийти на ринок B2B і постачати ефірні олії великим косметичним і парфумерним виробництвам”.

Заявки на премію приймаються до 24 березня 2024 року.

Як подати заявку на конкурс?

заповнити анкету на сайті https://womanccifu.com/ додати наступні файли:

презентацію про себе (досвід роботи, основні досягнення, проєкт розвитку і бізнес-план на 3 роки). Обмеження — максимум 12 сторінок у форматі ppt.

коротке відео на 2-3 хвилини про свою компанію та проєкт

офіційний реєстраційний документ. Зауважте, бізнес має бути працюючим — не новоствореним!

По закінченню реєстрації файли буде розглянуто професійним журі, яке відбере 10 фіналісток. Фіналістки будуть запрошені на онлайн-інтерв’ю із журі, після чого журі визначить переможниць.

Журі розглядатиме заявку за такими критеріями: оригінальність та обґрунтування проєкту, стратегічне мислення та якість бізнес-плану, а також якість презентації. Ті учасниці, які наберуть найбільшу кількість балів, пройдуть до наступного туру — співбесід з журі.

Крім головного призу, для фіналісток передбачені спеціальні призи Франко-української торгово-промислової палати: спонсори-члени палати виділяють від 25 000 до 100 000 грн.

Учасниками конкурсу минулих років були такі компанії, як: Gunia Project, Have a rest, Vesna, No Waste Ukraine, школа французської мови Musique de Langue, меблева компанія Maven Group, FoodEx, Mary Ballet Kyiv, ТМ Smakuli, ТМ “Раненько” та багато інших.

Інформаційна довідка про Франко-українську торгово-промислову палату (CCIFU):

Франко-українську торгово-промислову палату було засновано в 1994 році. Наразі під егідою CCIFU діють близько 150 французьких компаній, а також підприємств під французьким управлінням: від малого й середнього бізнесу до великих міжнародних груп. Головною метою органу є розвиток торговельних відносин між Україною і Францією.

Сила партнерської мережі палати полягає у взаємодоповнюваності напрямків бізнесу, налагоджених ділових зв'язках з владою країни, а також у постійній співпраці з Посольством Франції.