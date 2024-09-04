На фракції СН обговорювали нове "Міністерство повернення українців", шукають очільника

В Україні створять Міністерство повернення українців. На засіданні фракції "Слуги народу" у середу, 4 вересня, обговорили кандидатів на пост міністра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії.
За його словами, на засіданні фракції обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.
"Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", - повідомив Арахамія.
Нагадаємо, нещодавно президент Україн Володимир Зеленський повідомив, що Україна запустить інституцію, яка має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.
Глава держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав. Тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.
"Водночас і разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з прем'єр-міністром (Денисом Шмигалем - ред.), готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності ", - розповів він.
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