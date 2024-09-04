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На фракції СН обговорювали нове "Міністерство повернення українців", шукають очільника

Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні створять Міністерство повернення українців. На засіданні фракції "Слуги народу" у середу, 4 вересня, обговорили кандидатів на пост міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії.

За його словами, на засіданні фракції обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

"Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", - повідомив Арахамія.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно президент Україн Володимир Зеленський повідомив, що Україна запустить інституцію, яка має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Глава держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав. Тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.

"Водночас і разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з прем'єр-міністром (Денисом Шмигалем - ред.), готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності ", - розповів він.

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