Фракция Порошенко обратилась к СБУ из-за заявлений Оржеля о газе

Заявления министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля относительно возможности снова покупать напрямую российский газ содержат в себе признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление в Службу безопасности, которое передали депутаты фракции "Европейская солидарность".

"Мы все знаем, что для Путина энергетика – это не просто энергетика, это средство геополитического влияния. Газпром – это наиболее боеспособные войска РФ. Поэтому мы не можем допустить такого развития событий. Украина не должна снова сесть на "газовую иглу" с РФ. Мы все помним, чем это завершилось в новейшей истории Украины", – отметил нардеп Алексей Гончаренко в комментарии журналистам возле здания СБУ.

"Мы помним предыдущие газовые контракты и Харьковские соглашения. И закончилось это тем, что под этой газовой анестезией нам ампутировали Крым, часть Донбасса, погибли 13 тысяч украинцев", – добавил Гончаренко.

Фракция "Европейская солидарность" считает, что СБУ должна рассмотреть это заявление министра энергетики как такое, которое угрожает национальной безопасности Украины и может квалифицироваться как государственная измена.

Гончаренко подчеркнул, что правоохранительные органы также должны выяснить, получал ли министр энергетики соответствующие директивы от высшего руководства страны о возобновлении прямых поставок газа из России и кто именно дал такое указание.