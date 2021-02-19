Фракции и группы ВР выразили свое отношение к возможному увольнению Сытника

Заместитель председателя комитета по антикоррупционной политике Галина Янченко ("Слуга народа") отметила, что урегулирование законодательных пробелов в деятельности НАБУ должно быть важнее любых персоналий, в том числе и Сытника. Она призывает "мыслить глобальнее" в этом вопросе.

"Я считаю, что если мы принимаем законопроекты о создании институтов, то необходимо говорить об их судьбе, о их работе хотя бы на 10-20 лет, а не про конкретные фамилии. О фамилиях говорят те люди, которые не уверены, что Украина - это достойная страна, в которой могут работать госинституты, а не ручное управление", - сказала она.

Янченко подчеркивает, что ситуация с Ситником должна быть урегулирована" и приведена в соответствие к Конституции. При этом она признает, что фракция и профильный комитет еще не рассматривали законопроект Кабмина. Когда это может произойти, еще неизвестно.

Во второй по численности фракции парламента - "Оппозиционной платформе - За жизнь" (ОПЗЖ) - еще не обсуждали конкретный проект закона, но согласны с тем, что действующий директор НАБУ должен покинуть свой пост.

"Эту норму (об отстранении Сытника, - ред.) мы поддержим в обязательном порядке. Мы поддерживали ранее соответствующие мнения Конституционного суда и Окружного админсуда Киева о том, что Сытник не имеет права выполнять свои полномочия. Не понимаю, почему до сих пор это не было сделано", - заявил изданию депутат от ОПЗЖ, член антикоррупционного комитета Анатолий Бурмич.

Он также уточнил, что необходимо досконально изучить новую процедуру формирования конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ. По его словам, из этого процесса нужно полностью исключить "грантоедов" и представителей международных организаций. Текущий проект закона предусматривает, что "международников" в комиссии будет трое из девяти членов.

В "Европейской солидарности" также еще не сформировали единую позицию по этому документу. Но представитель фракции Алексей Гончаренко заявил РБК-Украина, что Артем Сытник однозначно должен быть уволен со своей должности.

"Его надо уволить, потому что он признан украинским судом коррупционером. Это недопустимо, чтобы коррупционер был директором Антикоррупционного бюро", - сказал парламентарий.

В то же время он опасается, что новый порядок формирования конкурсной комиссии может привести к избранию директора НАБУ, подконтрольного президенту и его окружению.

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок также выступает за увольнение Сытника. Он апеллирует к тому же факту внесения директора НАБУ в реестр коррупционеров. Кроме того, депутат недоволен некоторыми методами работы детективов бюро, в их числе провокация взяток и прослушивание чиновников.

"Я лично считаю, что такой человек, как Сытник, который находится в реестре людей, которые привлекались к ответственности, не может возглавлять такой орган, на который возлагаются большие надежды в борьбе с коррупцией", - заявил изданию нардеп. Но решение фракции по этому вопросу еще не было, отметил Евтушок.

Сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко отказался высказать свое отношение к судьбе директора НАБУ и соответствующего законопроекта. "Мы еще не принимали решения по нему на заседании группы", – пояснил он.

А вот представитель другой депутатской группы Сергей Шахов из "Доверия" уже определился. Он отметил, что безусловно поддержит правительственный документ и отстранение Сытника.

"От имени группы сказать не могу, но лично от себя, я бы вообще разогнал все антикоррупционные органы и вообще все силовые ведомства. Потому что люди сейчас не доверяют ни власти, ни Кабмину, ни парламенту, ни силовикам. Я голосовал за все эти антикоррупционные органы, но к сожалению не работает ни САП, ни ГБР, ни НАБУ", - заявил он.

Единственная фракция, которая принципиально выступает против внесенного проекта закона - это "Голос". Ее представитель, первый заместитель председателя антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин считает, что правительственный документ не только не решает проблемы в законодательстве о НАБУ, но и наоборот, прибавляет их.

По его мнению, принятие закона приведет к "двоевластию" в бюро, поскольку первый заместитель директора начнет исполнять полномочия руководителя, но действующий глава Артем Сытник не будет отстранен от должности в установленном законом порядке.

"На самом деле, законопроект очень слабый, технически подготовлен очень некорректно", - резюмировал депутат в комментарии РБК-Украина.