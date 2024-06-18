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Форвард збірної Німеччини на Євро-2024 зламав руку вболівальнику: як це трапилося

Мюнхен, Вівторок 18 червня 2024 17:26
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Форвард збірної Німеччини на Євро-2024 зламав руку вболівальнику: як це трапилося Фото: Ніклас Фюллькруг в оточенні трьох українців (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Німецький нападник Ніклас Фюллькруг потрапив у неприємну історію перед стартовим поєдинком чемпіонату Європи 2024 року проти збірної Шотландії. Його неточний удар на розминці призвів до серйозної травми фаната.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sport.

Нападник дортмундської "Боруссії" ненавмисне зламав руку вболівальнику Каю Флатманну. Той сидів у першому ряду за воротами та отримав дошкульний удар м'ячем від форварда.

"Я підспівував гімн, перебуваючи на ношах. Я не знав, сміятися мені чи плакати, адже мені довелося попрощатися зі своєю мрією відвідвати матч-відкриття", – розповів постраждалий.

Зрештою, поєдинок проти Шотландії він переглянув у лікарні. Німецький футбольний союз і сам Фюллькруг знають про інцидент. Нападник прагне особисто попросити вибачення у вболівальника та подарувати йому футболку Бундестіму.

Збірна Німеччини на Євро-2024

Бундестім потрапила до групи A турніру. Там суперниками команди Юліана Нагельсманна стали збірні Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

У матчі-відкритті Німеччина розтрощила "Тартанову армію" (5:1). Забитими м'ячами в складі господарів Євро-2024 відзначилися Вірц, Мусіала, Гаверц, Фюллькруг і Джан. 19 червня німці зустрінуться з угорською командою, а 23 червня – зі швейцарцями.

Чемпіонат Європи став другим великими турніром для Фюллькруга. Раніше форвард узяв участь в ЧС-2022. Загалом він зіграв 17 матчів за Бундестім, у яких забив 12 м'ячів.

До слова, напередодні Мбаппе зламав ніс у протистоянні з Австрією і пропустить груповий етап Євро-2024.

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Євро 2024 Збірна Німеччини
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