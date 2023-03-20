Форвард "Вегаса" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

26-річний американець посприяв розгромній перемозі невадців над "Коламбусом" на домашньому льоду (7:2). Він закинув три шайби в другому та третьому періодах протистояння.

Айкел узявся до справи, коли рахунок на табло був рівним (1:1). У середині другої 20-хвилинки форвард потужним кидком від лівого борту вивів "Вегас" вперед. А під завісу періоду він вдало зіграв на добиванні після сейву Тарасова, зробивши рахунок розгромним (5:1). У фінальній же 20-хвилинці Айкел переграв голкіпера в ближньому бою після атаки ліворуч.

Завдяки впевненій перемозі "Голден Найтс" стали одноосібним лідером Тихоокеанського дивізіону (92 очки). На два пункти від невадців відстав "Лос-Анджелес". Натомість "Коламбус" – безнадійний аутсайдер дивізіону Метрополітен.

Доповнили трійку зірок вінгер "Міннесоти" Меттью Болді та воротар "Бостона" Джеремі Свеймен. Крайній нападник оформив хет-трик у протистоянні з "Вашингтоном" (5:3). Тим часом голкіпер вдруге поспіль закінчив матч із шатаутом.

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