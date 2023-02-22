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Форвард "Торонто" зробив хет-трик і очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Раян О'Райллі яскраво дебютував за "Торонто" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений центрфорвард "Торонто Мейпл Ліфс" Раян О'Райллі з трьома закинутими шайбами та результативною передачею став головною зіркою ігрового дня в Національній хокейній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Новачок "Торонто" разом із одноклубниками здолав "Баффало" на виїзді. 32-річний форвард, який щойно 17 лютого перебрався до лав "Мейпл Ліфс", оформив хет-трик та асистував Таваресу в першому періоді.

Саме О'Райллі відкрив рахунок у дебюті поєдинку. Він у дотик замкнув передачу Марнера в контратаці. Згодом канадець закинув другу шайбу – вискочив на побачення з Луукконеном і переграв того в ближньому бою. А під завісу матчу О'Райллі закинув у порожні ворота "Сейбрз", коли господарі випустили шостого польового.

Завдяки перемозі в перестрілці в Баффало (6:3) "Торонто" закріпився на другій сходинці в Атлантичному дивізіоні. "Мейпл Ліфс" набрали 78 очок. Натомість в активі "Баффало" 60 пунктів і відставання на 4 очки від зони плей-офф.

Доповнили трійку зірок вінгер "Торонто" Мітч Марнер і форвард "Детройта" Піус Зутер. Перший зарекомендував себе суперасистентом, віддавши 5 (!) результативних передач проти "Баффало". А ось другий оформив дубль проти "Вашингтона" на виїзді.

Усі результати вечора в НХЛ:

До слова, напередодні вінгер "Бостона" Пастрняк очолив хіт-парад зірок із дублем проти "Оттави".

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