Форвард "Торонто" важким "молотом" не врятував від поразки "Мілуокі": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Африканець підкорив епізодом у третій чверті протистояння з "Мілуокі". Він отримав передачу на вході до "фарби" та однією правою потужно вгатив згори через самого Адетокунбо.

Утім, старань Фернанду та інших не вистачило для загального успіху "Рапторз". "Бакс" здобули впевнену домашню перемогу (99:85) та відштовхнулися від дна Східної конференції. Тепер "Мілуокі" йде на 12-й позиції, а "Торонто" тут – останній.

Найрезультативнішим у поєдинку став воборонець "Рапторз" Грейді Дік. Він набрав 32 очки. Натомість Фернанду завершив матч із показниками 6 пунктів, 13 підбирань і 2 передачі.

Хто такий Бруну Фернанду

Уродженець столиці Анголи, за океан переїхав у 16 років. На студентському рівні виступав за "Меріленд Террапінс", а на драфті НБА-2019 був обраний "Філадельфією" під 34-м номером.

"Севенті Сіксерс" відразу обміняли його в "Атланту", а в жовтні того ж року африканець дебютував під егідою асоціації. Перед сезоном 2021/22 у рамках тристороннього обміну опинився в "Бостоні". Згодом перебував у "Г'юстоні", а потім повернувся до лав "Гокс". У серпні підписав негарантований контракт із "Торонто" на 1 рік.

Став першим ангольцем, який зіграв на рівні НБА. У складі збірної Анголи U-18 тріумфував на Афробаскеті-2016. Бойові габарити – 206 см, 109 кг.