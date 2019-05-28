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Форвард ПСЖ дал согласие на переход в "Атлетико"

Новости » Спорт    28.05.2019 - 13:13
Форвард ПСЖ дал согласие на переход в "Атлетико"
Фото: Эдинсон Кавани (psg.fr)

Трансфер Кавани будет зависеть от возможного ухода нападающего Косты​

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, уругвайский форвард дал согласие на переход в мадридский "Атлетико". Отмечается, что этот трансфер может состояться только в случае ухода из мадридской команды Диего Косты. 

Однако проблемой для "Атлетико" может стать финансовая сторона вопроса. ПСЖ не намерен отпускать своего игрока за небольшую сумму, а его оклад по действующему контракту составляет внушительные 18 млн евро в год.

Кавани защищает цвета ПСЖ с 2013 года. Контракт уругвайца с ПСЖ действует до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне Эдинсон провел 33 матча за парижский клуб, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.

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