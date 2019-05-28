ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Форвард ПСЖ дав згоду на перехід в "Атлетіко"

Новини » Спорт    28.05.2019 - 13:13
Форвард ПСЖ дав згоду на перехід в "Атлетіко"
Фото: Едінсон Кавані (psg.fr)

Трансфер Кавані буде залежати від можливого догляду нападника Кости

Нападник французького "Парі Сен-Жермен" Едінсон Кавані може покинути команду в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, уругвайський форвард дав згоду на перехід в мадридський "Атлетіко". Відзначається, що цей трансфер може відбутися тільки в разі відходу з мадридської команди Дієго Кости.

Однак проблемою для "Атлетіко" може стати фінансова сторона питання. ПСЖ не має наміру відпускати свого гравця за невелику суму, а його оклад за чинним контрактом становить значні 18 млн євро в рік.

Кавані захищає кольори ПСЖ з 2013 року. Контракт уругвайця з ПСЖ діє до 30 червня 2020 року.

У минулому сезоні Едінсон провів 33 матчі за паризький клуб, забив 23 голи і віддав 9 результативних передач.

ПСЖ спробує перехопити Грізманна у "Барселони" Форварда "Атлетіко" Дієго Коста дискваліфікували до кінця сезону
Новини України АтлетікоПСЖтрансферы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся