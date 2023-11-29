Форвард "Нью-Джерсі" з шайбою і дублем асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Альтернативний капітан "дияволів" допоміг команді здолати сусідів із "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4). На домашньому льоду він оформив гол і віддав дві результативні передачі.

У стартовому періоді суперники обмінялися шайбами – Хорват закинув у більшості за "острів'ян", а Маклауд із передачі Лазара відновив статус-кво. У другій 20-хвилинці "Девілз" вийшли вперед зусиллями Мерсера, якому асистували Х'юз і Тоффолі. Та "Айлендерс" відповіли трьома голами поспіль (Барзал, Клаттербак, Пажо).

Утім, "Нью-Джерсі" зламав перебіг подій у фінальному періоді. Для початку Х'юз вправним кидком із правої зони під ближню стійку скоротив відставання. Потім центрфорвард асистував Гішіру, а на останній хвилині основного часу Лазар із "п'ятака" вирвав перемогу для "Девілз".

До трійки зірок вечора також потрапили лідер "Едмонтона" Коннор Макдевід і воротар "Далласа" Джейк Оттінджер. Перший голом і двома асистами доклався до перемоги над "Вегасом" (5:4 Б). Натомість голкіпер оформив 27 сейвів і шатаут у протистоянні з "Вінніпегом" (2:0).

Усі результати вечора в НХЛ: