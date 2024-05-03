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Форвард "Нікс" розміняв спокійний триочковий на силовий слемданк: момент дня в НБА

Фото: О Джі Анунобі декласував Джоела Ембііда (nypost.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний форвард "Нью-Йорк Нікс" О Джі Анунобі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Британець запам'ятався моментом у фінальній чверті протистояння з "Філадельфією". Він отримав передачу Дівінченцо перед "дугою", замахнувся на триочковий, але сміливо пішов у "фарбу" та з-під самого Ембііда вгатив згори.

Зрештою, "Нікс" здобули виїзну перемогу (118:115). "Нью-Йорк" виграв серію першого раунду в "Севенті Сіксерс" (4:2). У наступному етапі титулована команда зустрінеться з "Індіаною".

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Нікс" Джейлен Брансон. Він набрав 41 очко, зробив 3 підбирання і віддав 12 передач. Тим часом Анунобі додав у скарбничку "Нью-Йорка" ще 19 пунктів.

 

 

Хто такий О Джі Анунобі

Уродженець Лондона, на студентському рівні виступав за "Індіану Хузерс". На драфті НБА-2017 обраний "Торонто" під 23-м номером.

Дебютував під егідою асоціації в листопаді того ж року. Допоміг "Рапторз" завоювати чемпіонський титул за підсумками сезону 2018/19, а через чотири роки став лідером регулярного чемпіонату за кількістю перехоплень. Наприкінці грудня торік обміняний в "Нікс".

Народився в сім'ї нігерійців, втратив матір у ранньому дитинстві. Переїхав із батьком – професором у галузі фінансів – до штату Міссурі. Його старший брат Чігбо грав на рівні НФЛ за "Клівленд", "Теннессі" та "Міннесоту".

До слова, напередодні центровий "Далласа" Геффорд очолив підбірку моментів із реалізованим аллей-упом.

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НБАБаскетбол