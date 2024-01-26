Форвард "Монреаля" з дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

29-річний форвард доклався до перемоги "Канадієнс" над "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3). На домашньому льоду він закинув дві шайби та одного разу асистував одноклубнику.

"Монреаль" шокував гостей трьома голами в стартовий період. Сузукі відкрив рахунок у більшості після комбінації Монахена та Слафковскі, а згодом його заспів підтримав Кофілд. Сам же герой дня відзначився третім – за чисельної переваги перед воротами замкнув передачу Матесона.

"Айлендерс", однак, спромоглися на камбек. Команда Патріка Руа продемонструвала феноменальну реалізацію більшості, оформивши три шайби зусиллями Хорвата, Барзала та Палм'єрі. Утім, останнє слово було за Монахеном, який за лічені хвилини до сирени потужним кидком "прошив" Варламова.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Тампи-Бей" Нікіта Кучеров і воротар "Детройта" Алекс Лайон. Росіянин закинув шайбу та віддав дві результативні передачі в протистоянні з "Арізоною" (6:3). Натомість голкіпер парирував 30 кидків і оформив шатаут проти "Філадельфії" (3:0).

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