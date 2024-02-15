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Форвард "Мемфіса" перетворив аллей-уп у видовищний данк: момент дня в НБА

Фото: Зіайре Вільямс на передматчевій розминці (hudsonvalley360.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний форвард "Мемфіс Гріззліс" Зіайре Вільямс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець увірвався в хайлайти ефектним моментом на старті другої чверті протистояння з "Г'юстоном". Гудвін отримав м'яч поруч із правою боковою лінією, помітив ривок партнера та виклав м'яч Вільямсу на кошик, а той вгатив згори.

Стараннями цього дуету та інших "Мемфіс" здобув домашню перемогу (121:113). Утім, обидві команди залишаються за межами зони плей-офф. "Рокетс" ідуть на 12-й сходинці Західної конференції НБА, а "Гріззліс" переслідують техасців.

Найрезультативнішим на паркеті став інший форвард "Мемфіса" – Грегорі Джексон. Він набрав 20 очок і зробив 9 підбирань. Вільямс додав у скарбничку "Гріззліс" 5 пунктів.

 

 

Хто такий Зіайре Вільямс

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за Стенфордський університет. На драфті НБА-2021 обраний "Нью-Орлеаном" під 10-м номером.

Після церемонії "Пеліканс" відразу обміняли новачка в "Мемфіс". Старт сезону 2021/22 пропустив через ушкодження і пов'язані з COVID обмеження. Під егідою асоціації дебютував у січні 2022-го. Зі збірною США виграв "золото" ЧС-2019 серед 19-річних.

Виріс у сім'ї колишніх військових. Батьки продовжують працювати: мама – офіцер служби умовно-дострокового звільнення, а батько – працівник 7up у передмісті Лос-Анджелеса.

До слова, напередодні лідер "Лейкерс" Джеймс очолив хіт-парад моментів зі слемданком проти "Детройта".

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НБАБаскетбол