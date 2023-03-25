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Форвард "Коламбуса" з "мічиганським голом" став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Саме та шайба Кента Джонсона (facebook.com/bluejacketsnhl)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав центрфорварда "Коламбус Блю Джекетс" Кента Джонсона найкращим виконавцем чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Молодий канадець доклався до перемоги над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4 ОТ). Він закинув одну, але надзвичайно породисту шайбу під завісу другого періоду.

Під час випаду "Коламбуса" Джонсон опинився за воротами острів'ян без особливих варіантів для розвитку атаки. Утім, форвард "Блю Джекетс" не знітився, а виконав складний із технічного боку "мічиганський гол" – він підкинув шайбу на ключку та з близької відстані в стилі лакросу розстріляв ближній кут воріт Сорокіна.

Свою назву незвичайний гол отримав на честь співвітчизника Джонсона Майка Легга. Ще в роки виступів за Університет Мічигана він оформив таку видовищну шайбу, що отримав приз за найкращий гол року від журналу Inside Hockey. Натомість ключка Легга потрапила до Залу хокейної слави.

Доповнили топ-трійку зірок вінгер "Баффало" Алекс Так і оборонець "Колорадо" Кейл Макар. Перший оформив дубль і віддав результативну передачу в протистоянні з "Нью-Джерсі". Натомість "юкі" закинув шайбу та додав 2 асисти проти "Арізони".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Баффало" – "Нью-Джерсі" – 5:4 (3:2, 2:0, 0:2)
  • "Коламбус" – "Айлендерс" – 5:4 ОТ (0:1, 4:1, 0:2, 1:0)
  • "Колорадо" – "Арізона" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

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