Форвард "Карпат" Швед признан лучшим игроком 14 тура УПЛ

Фото: Марьян Швед (fckarpaty.com)

Он на один балл опередил полузащитника "Шахтера" Тайсона

Форвард львовских "Карпат" Марьян Швед признан лучшим игроком 14 тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.

21-летний нападающий в матче против донецкого "Олимпика" (2:1) сделал голевую передачу и реализовал пенальти, который он сам же заработал.

Швед на один балл опередил полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона.

Награда лучшему тренеру по итогам 14 тура УПЛ досталась наставнику "горняков" Паулу Фонсеке, под руководством которого команда обыграла киевское "Динамо" со счетом 2:1.