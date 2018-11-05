Форвард "Карпат" Швед визнаний кращим гравцем 14 туру УПЛ

Фото: Мар'ян Швед (fckarpaty.com)

Він на один бал випередив півзахисника "Шахтаря" Тайсона

Форвард львівських "Карпат" Мар'ян Швед визнаний кращим гравцем 14 туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

21-річний нападник в матчі проти донецького "Олімпіка" (2:1) зробив гольову передачу і реалізував пенальті, який він сам же заробив.

Швед на один бал випередив півзахисника донецького "Шахтаря" Тайсона.

Нагорода кращому тренеру за підсумками 14 туру УПЛ дісталася наставнику "гірниів" Паулу Фонсеці, під керівництвом якого команда обіграла київське "Динамо" з рахунком 2:1.