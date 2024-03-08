Форвард "Калгарі" з дублями шайб і асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Білоруський форвард доклався до перемоги над "Тампою-Бей" (6:3). Він закинув дві шайби та віддав дві результативні передачі.

У стартовому періоді команди обмінялися голами. У складі "Калгарі" з передачі Шаранговіча відзначився Хант, а за "Лайтнінг" забив Шірі. У другій 20-хвилинці білорус двічі розписався у воротах Васілєвского – замкнув простріл Юбердо та "прошив" голкіпера з дистанції.

Згодом закріпив перевагу "Флеймз" Пеллетьє. Ще до кінця періоду Сіреллі скоротив відставання господарів, але у фінальній 20-хвилинці Коулмен (асист Шаранговіча) та Манджапане збільшили відрив "Калгарі". Шайба Іссімонта лише підсолодила гіркоту поразки "Тампи-Бей".

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Нью-Джерсі" Тімо Маєр і нападник "Нешвілла" Філіп Форсберг. Перший закинув три шайби та віддав результативну передачу в протистоянні зі "Сент-Луїсом" (4:1). Натомість другий оформив хет-трик проти "Баффало" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ: