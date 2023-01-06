UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Форвард "Денвера" силовим данком знищив оборону "Кліпперс": момент дня в НБА

Фото: Влатко Чанчар (ліворуч) потрапив у топ-3 за результативністю (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилася видовищна атака легкого форварда "Денвер Наггетс" Влатка Чанчара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Балканець потрапив у хіт-парад завдяки епізоду в середині другої чверті. Він прорвався до зони штрафних кидків "Лос-Анджелес Кліпперс", завис у повітрі та ефектним слем-данком набрав два очки.

Зрештою, "Денвер" розгромив каліфорнійців на домашній арені (122:91). Завдяки цій перемозі "Наггетс" наздогнали "Мемфіс" нагорі Західної конференції НБА. Рекорд обох команд однаковий – 25 перемог, 13 поразок.

Сам Чанчар провів на паркеті майже 27 хвилин і оформив дабл-дабл. Словенський форвард набрав 15 очок, зробив 12 підбирань і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став його одноклубник Джамал Мюррей (18 пунктів).

Хто такий Влатко Чанчар

Уродженець Копера, виступав у чемпіонатах Словенії, Сербії та Іспанії. Обраний під 49-м номером драфту НБА-2017.

У складі "Наггетс" проводить четвертий сезон. У Лізі розвитку асоціації захищав кольори "Бірмінгем Сквадрон". У порівнянні з попередньою кампанією серйозно покращив середні показники (5.3 очок, 2 підбирання, 1.1 передача, 0.3 перехоплень).

Зі збірною Словенії Чанчар тріумфував на Євробаскеті-2017. Учасник Олімпійських ігор у Токіо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол