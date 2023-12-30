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Форвард "Далласа" з вирішальними трьома шайбами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Даллас, Субота 30 грудня 2023 11:30
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Форвард "Далласа" з вирішальними трьома шайбами став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Роопе Хінц тричі засмутив "Чикаго" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Даллас Старз" Роопе Хінца першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Фінський форвард приніс "Далласу" домашню перемогу над "Чикаго" (5:4 ОТ). Він оформив хет-трик із шайбами в ключові моменти поєдинку.

До середини стартового періоду "Старз" не вгледіли за Джонсоном і Гаттменом і "горіли" 0:2. Фундамент камбеку заклав Хінц, який на "п'ятаку" замкнув передачу Павелскі. А після шайби партнера по команді в другому періоді вивів "Даллас" вперед влучним кидком із правої зони.

У третьому періоді на гол Бенна "Чикаго" відповів двома – Дікінсона та Джонсона. Довелося командам грати додаткові п'ять хвилин. Там перемогу господарям льоду приніс Хінц. Фін класно розіграв комбінацію з Хейсканеном і Робертсоном і відправив шайбу за лінію за 8 секунд до сирени.

До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Коламбуса" Джонні Гудро та форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Жан-Габріель Пажо. Перший із шайбою в овертаймі та двома асистами допоміг здолати "Торонто" (6:5 ОТ). Натомість другий з дублями голів і асистів розгромив "Вашингтон" (5:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Далласа&quot; з вирішальними трьома шайбами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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