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Форвард "Далласа" шаленим путбеком не врятував від невдачі в Оклахомі: момент дня в НБА

Фото: Для Дерріка Джонса видовищні данки – звична справа (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний форвард "Даллас Маверікс" Деррік Джонс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом наприкінці другої чверті протистояння з "Оклахомою". Він блискавично зреагував на невдалий кидок Хардавея і в яскравому польоті вгатив у кошик згори.

Старань Джонса не вистачило для загального успіху "Маверікс". Домашню перемогу відсвяткували "Тандер" (117:95). "Оклахома-Сіті" повела в рахунку в серії другого раунду плей-офф (1:0).

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Тандер" Шей Гілджис-Александер. Він зупинився за два кроки від тріпл-даблу – 29 очок, 9 підбирань і 9 передач. Тим часом Джонс додав лише 7 пунктів у скарбничку "Далласа".

 

 

Хто такий Деррік Джонс

Уродженець Честера (штат Пенсильванія), на студентському рівні виступав за Університет Невади в Лас-Вегасі. Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2016.

Був у тренувальних таборах "Сакраменто" та "Фінікса". Дебютував на рівні асоціації в складі "Санз" у сезоні 2016/17. Посеред наступного сезону опинився в лавах "Маямі", де провів 2,5 роки. Пізніше захищав кольори "Портленда" та "Чикаго".

У серпні торік підписав контракт із "Далласом". Перед цим відхилив пропозицію "Буллз" на 3,36 млн доларів. Зробив пропозицію своїй дівчині під час вояжу "Чикаго" в Париж у 2023 році.

До слова, напередодні форвард "Індіани" Топпін очолив підбірку моментів зі слемданком проти "Нікс".

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