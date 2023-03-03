ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Форвард "Далласа" з переможним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Чикаго, П'ятниця 03 березня 2023 11:00
Форвард "Далласа" з переможним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Роопе Хінц трьома шайбами гарантував успіх в Чикаго (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав центрфорварда "Даллас Старз" Роопе Хінца найкращим гравцем чергового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

26-річний фін закинув три шайби "Чикаго" на виїзді. Для нього цей хет-трик став третім у кар'єрі за океаном.

Саме Хінц відкрив рахунок у зустрічі в середині першого періоду. Він у більшості на добиванні завершив затяжну атаку "Старз". А згодом завдав класного пострілу під стійку з правої зони вкидання. Нарешті під завісу матчу фінський форвард закинув у порожні ворота, обігравши оборонця біля лівого борту.

Упевнена перемога "Далласа" (5:2) дозволила техасцям зберегти лідерство в Центральному дивізіоні. "Старз" набрали 79 очок і на три пункти випереджають "Міннесоту". Натомість "Чикаго" залишився тут безнадійним аутсайдером.

До топ-3 зірок вечора також потрапили центрфорвард "Оттави" Дерік Брассар і вінгер "Піттсбурга" Джейсон Зукер. Перший оформив дубль проти "Нью-Йорк Рейнджерс" на виїзді. Натомість другий закинув дві шайби "Тампі-Бей".

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Далласа&quot; з переможним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Дальність більша, ніж HIMARS. Українська "Вільха-М" вже застосовується у бою, у планах модифікація до 150 км
Дальність більша, ніж HIMARS. Українська "Вільха-М" вже застосовується у бою, у планах модифікація до 150 км
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін