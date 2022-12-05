Форвард "Далласа" з хет-триком і асистом очолив трійку зірок вечора НХЛ: відео

26-річний фін віддав усе, щоб техасці здобули домашню перемогу. Саме він на старті другого періоду вперше зрівняв рахунок, зігравши на добиванні після кидка Робертсона.

У третьому ж періоді Хінц класно розібрався з голкіпером після передачі Павелскі та розпочав камбек "Старз" із рахунку 1:5. Він же за дві хвилини до сирени з центральної зони закинув шайбу під дальню стійку та перевів гру в овертайм. А між цими голами фінський форвард ще й асистував Робертсону.

А ось у серії булітів вирішальним став промах Хінца. Тим не менше, 4 очки лідера атак "Далласа" дозволили оформити маленький ювілей – 30 набраних пунктів у регулярному чемпіонаті 2022/23. В активі фіна 11 шайб і 19 передач.

Доповнили топ-3 зірок воротар "Нью-Йорк Айлендерс" Сємьон Варламов і вінгер "Баффало Сейбрз" Джек Квінн. Перший оформив 21 сейв і шатаут проти "Чикаго" (3:0), а другий – закинув дві шайби "Сан-Хосе Шаркс" (6:3).