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Форвард "Бостона" з динамічним кросовером оформив силовий двоочковий: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Браун набрав 22 очки проти "Маверікс" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Бостон Селтікс" Джейлен Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався моментом у другій чверті протистояння з "Далласом". Він влаштував сольний прохід, пройшовши в слаломному стилі двох опонентів, а з-під ще двох вгатив згори однією правою.

Стараннями Брауна та інших "Бостон" здобув упевнену домашню перемогу (107:89). "Селтікс" повели у фінальній серії НБА до чотирьох перемог. Наступний матч теж зіграють в Массачусетсі.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Маверікс" Лука Дончіч. Він оформив дабл-дабл – 30 очок, 10 підбирань. Натомість Браун приніс 22 пункти в скарбничку "Бостона".

 

 

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець штату Джорджія, на студентському рівні виступав за "Каліфорнію Голден Беарз". На драфті НБА-2016 обраний "Бостоном" під третім номером.

Після виступів у Літній лізі асоціації підписав угоду зі "Селтікс". Проводить сьомий поспіль сезон у складі команди та допоміг гранду дістатися до фіналу НБА-2022. Триразовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023, 2024).

Браун – переконаний вегетаріанець. Його батька Марселлес був професіональним боксером, а кузен Арландус Джейкоб Бує в 2013-2021 рр. виступав на рівні НФЛ на позиції корнербека.

До слова, колишній форвард "Г'юстона" Бадінгер потрапив на Олімпійські ігри в пляжному волейболі.

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