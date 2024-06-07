Форвард "Бостона" з динамічним кросовером оформив силовий двоочковий: момент дня в НБА
Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Бостон Селтікс" Джейлен Браун.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Американець запам'ятався моментом у другій чверті протистояння з "Далласом". Він влаштував сольний прохід, пройшовши в слаломному стилі двох опонентів, а з-під ще двох вгатив згори однією правою.
Стараннями Брауна та інших "Бостон" здобув упевнену домашню перемогу (107:89). "Селтікс" повели у фінальній серії НБА до чотирьох перемог. Наступний матч теж зіграють в Массачусетсі.
Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Маверікс" Лука Дончіч. Він оформив дабл-дабл – 30 очок, 10 підбирань. Натомість Браун приніс 22 пункти в скарбничку "Бостона".
Хто такий Джейлен Браун
Уродженець штату Джорджія, на студентському рівні виступав за "Каліфорнію Голден Беарз". На драфті НБА-2016 обраний "Бостоном" під третім номером.
Після виступів у Літній лізі асоціації підписав угоду зі "Селтікс". Проводить сьомий поспіль сезон у складі команди та допоміг гранду дістатися до фіналу НБА-2022. Триразовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023, 2024).
Браун – переконаний вегетаріанець. Його батька Марселлес був професіональним боксером, а кузен Арландус Джейкоб Бує в 2013-2021 рр. виступав на рівні НФЛ на позиції корнербека.
До слова, колишній форвард "Г'юстона" Бадінгер потрапив на Олімпійські ігри в пляжному волейболі.
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