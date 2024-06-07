Форвард "Бостона" с динамическим кроссовером оформил силовой двухочковый: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец запомнился моментом во второй четверти противостояния с "Далласом". Он устроил сольный проход, пройдя в слаломном стиле двух оппонентов, а из-под еще двоих вонзил сверху одной правой.

Стараниями Брауна и других "Бостон" одержал уверенную домашнюю победу (107:89). "Селтикс" повели в финальной серии НБА до четырех побед. Следующий матч тоже сыграют в Массачусетсе.

Самым результативным в поединке стал лидер "Маверикс" Лука Дончич. Он оформил дабл-дабл – 30 очков, 10 подборов. В свою очередь Браун принес 22 пункта в копилку "Бостона".

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец штата Джорджия, на студенческом уровне выступал за "Калифорнию Голден Беарз". На драфте НБА-2016 выбран "Бостоном" под третьим номером.

После выступлений в Летней лиге ассоциации подписал соглашение с "Селтикс". Проводит седьмой сезон в составе команды и помог гранду добраться до финала НБА-2022. Трехкратный участник Матча всех звезд (2021, 2023, 2024).

Браун – убежденный вегетарианец. Его отец Марселлес был профессиональным боксером, а кузен Арландус Джейкоб Буе в 2013-2021 гг. выступал на уровне НФЛ на позиции корнербека.