Форвард "Бостона" з дебютним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадець став провідною фігурою у непростій перемозі над "Вегасом" (5:4). Він уперше в кар'єрі закинув три шайби за один матч.

Гікі відкрив рахунок у першому періоді, реалізувавши вихід 1 в 0 після передачі Фредеріка з власної половини. Згодом Боквіст подвоїв перевагу "Брюїнз". А ще до кінця стартової 20-хвилинки Гікі класним пострілом із лівої зони вкидання зробив рахунок розгромним.

Утім, "Вегас" націлився на камбек зі стартом другого періоду. Коттер і П'єтранджело швидко повернули невадців у гру. У відповідь до справи повернувся герой вечора, який підставив ключку під кидок Пастрняка. "Голден Найтс" таки зрівняли рахунок (Амадіо, Стівенсон), але Лорей під завісу зустрічі реалізував більшість на користь "Бостона".

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Флориди" Сем Райнхарт і воротар "Сіетла" Філіпп Грубауер. Перший відзначився двома шайбами та асистом у протистоянні з "Монреалем" (4:3 Б). Голкіпер же зробив 33 сейви та оформив шатаут проти "Піттсбурга" (2:0).

Усі результати вечора в НХЛ: