Форвард "Атланты" могучим "томагавком" лишил "Нью-Орлеан" иллюзий: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец покорил эпизодом в финальной четверти противостояния с "Нью-Орлеаном". Он устроил сольный проход через всю площадку и в окружении двух соперников одной правой вколотил мяч сверху.

Стараниями Джонсона и других "Атланта" одержала уверенную победу на выезде (126:111). "Хокс" с рекордом 3 победы, 4 поражения поднялась на 8-е место в Восточной конференции. "Пеликанс" с аналогичными показателями за пределами плей-офф на Западе.

Самым результативным на площадке стал форвард "Нью-Орлеана" Брендон Ингрем. Он набрал 32 очка, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. Тем временем Джонсон оформил 29 пунктов, сделал 9 подборов и отдал 8 ассистов.

Кто такой Джейлен Джонсон

Уроженец Висконсина, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. На драфте НБА-2021 выбран "Атлантой" под 20-м номером.

В августе того же года подписал контракт с "Хокс". Сначала защищал цвета фарм-клуба в Джи-Лиге – "Колледж Парк Скайхокс". После первого сезона подвергся специальной нехирургической процедуре на левом колене. С каждым новым сезоном улучшал средние цифры.

Родители Джонсона играли в баскетбол на уровне колледжей. Родерик Джонсон потом даже провел 2 сезона в чемпионате Польши. Братья Род и Коби не перешли на профессиональный уровень.