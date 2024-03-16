Форвард "Атланти" в атаці другим темпом реалізував аллей-уп: момент дня в НБА

Американець запам'ятався моментом на старті третьої чверті протистояння з "Ютою". Мюррей після невдалої спроби на 3 очки вирішив стати асистентом і елегантно накинув партнеру на кошик, а той ефектно поклав згори двома руками.

Старань цього дуету не вистачило для загального успіху "Гокс". "Джазмени" змогли дотиснути гостей під завісу зустрічі (124:122). "Атланта" залишилася на 10-й сходинці Східної конференції НБА, а "Юта" йде за межами десятки на Заході.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Гокс" Деджонте Мюррей. Він набрав 33 очки, зробив 7 підбирань і віддав 9 передач. Тим часом Джонсон додав у скарбничку "Атланти" ще 26 пунктів.

Хто такий Джейлен Джонсон

Уродженець штату Вісконсин, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Обраний "Атлантою" під 20-м номером драфту НБА-2021.

Контракт із "Гокс" підписав у серпні того ж року. Спершу захищав кольори фарм-клубу в Джі-Лізі – "Коледж Парк Скайгокс". Після першого сезону зазнав спеціальної нехірургічної процедури на лівому коліні.

Середні цифри ниніншнього сезону – найкращі в недовгій кар'єрі Джонсона. На паркеті він у середньому проводить 34 хвилини, за які встигає набирати 15.9 очок, робить 8.6 підбирань, віддає 3.5 передачі та робить 1.1 перехоплення.