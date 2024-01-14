Форвард "Арізони" з розгромним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Арізони Койотіс" Ніка Б'югстада першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Уродженець Міннесоти відіграв провідну роль в побитті команди рідного штату (6:0). Він закинув три шайби у ворота Філіпа Густавссона.
У дебюті зустрічі рахунок у більшості відкрив Керфут. Згодом Б'югстад влучно кинув із лівої зони після передачі Кесселрінга. А згодом реалізував ще одну чисельну перевагу "Койотіс" – замкнув на "п'ятаку" комбінацію за участі Цукера та Крауса.
На старті другого періоду Келлер оформив четверту шайбу "Арізони". Геть непристойним рахунок зробив Б'югстад, який у контратаці гостей поцілив у ближній кут. Добив "Вайлд" на початку фінальної 20-хвилинки Келлер.
До топ-трійки зірок також потрапили оборонець "Кароліни" Бретт Пеші та форвард "Оттави" Тім Штюцле. Перший оформив дубль з шайбою в овертаймі проти "Піттсбурга" (3:2 ОТ). Натомість другий віддав 4 результативні передачі в перестрілці зі "Сан-Хосе" (5:4).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні вінгер "Філадельфії" Фарабі очолив хіт-парад зірок із дублем проти "Міннесоти".
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