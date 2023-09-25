У Форумі оборонних індустрій вже підтвердили участь 165 компаній з 26 країн, - Кулеба

Участь в українському Форумі оборонних індустрій підтвердили вже 165 оборонних компаній з 26 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"165 оборонних компаній з 26 країн вже підтвердили участь в нашому Форумі оборонних індустрій. Він дасть потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів", - написав Кулеба.
Він зазначив, що МЗС разом з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним та міністром оборони Рустемом Умеровим працюють над тим, щоб Форум став історією успіху.
Нагадаємо, вперше про Форум розповів міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він зауважив, що Україні потрібно щоб і виробництво ставало частиною цього загального "натівського" виробничого комплексу.
За словами президента України Володимира Зеленського, проведення Форуму заплановано на осінь цього року і він відбуватиметься на державному рівні. На ньому будуть присутні як українські виробники озброєння, так і західні партнери.
На Формі також планується зафіксувати досягнення оборонно-промислового комплексу України. Його ціль - продемонструвати те, що ми вже вміємо та розглянути те, що можемо додати до можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами.
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