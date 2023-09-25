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У Форумі оборонних індустрій вже підтвердили участь 165 компаній з 26 країн, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ( Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Участь в українському Форумі оборонних індустрій підтвердили вже 165 оборонних компаній з 26 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"165 оборонних компаній з 26 країн вже підтвердили участь в нашому Форумі оборонних індустрій. Він дасть потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів", - написав Кулеба.

Він зазначив, що МЗС разом з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним та міністром оборони Рустемом Умеровим працюють над тим, щоб Форум став історією успіху.

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, вперше про Форум розповів міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що Україні потрібно щоб і виробництво ставало частиною цього загального "натівського" виробничого комплексу.

За словами президента України Володимира Зеленського, проведення Форуму заплановано на осінь цього року і він відбуватиметься на державному рівні. На ньому будуть присутні як українські виробники озброєння, так і західні партнери.

На Формі також планується зафіксувати досягнення оборонно-промислового комплексу України. Його ціль - продемонструвати те, що ми вже вміємо та розглянути те, що можемо додати до можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами.

 

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