На форуме "Украина 30" рассказали о деталях стратегии правосудия и "Суде в смартфоне"

Во время выступления президент Владимир Зеленский заявил: нынешняя власть настроена успешно воплотить действенную судебную реформу. Ведь это не только восстановит доверие к судебной системе, но и ускорит вхождение Украины в ЕС и НАТО. Обеспечение граждан правом на честный и независимый суд является базовым принципом любого демократического государства, подчеркнул он.

Также Зеленский анонсировал запуск проекта "Суд в смартфоне".

"По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "Суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений", - отметил президент.

Кроме того, заявил президент, важно ввести непосредственное участие украинцев в правосудии. А поэтому в Украине должен заработать классический суд присяжных, который станет одним из элементов подлинного народовластия.

"В настоящее время уже готовы законопроекты, которые дадут старт работе такого суда. Однако мы понимаем, что суд присяжных не только повышает доверие к правосудию, это и большая ответственность за судьбу участников процесса. А потому модель и формат суд присяжных будут детально и внимательно обсуждаться", - рассказал глава государства.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина отметил, что украинцы должны бороться за независимую и эффективную судебную систему. Ведь это также является залогом независимости государства.

"Судебная реформа - мать всех реформ. Когда говорим о наших евроатлантических стремлениях и желаниях сшить себе с западным миром, мы говорим о понятных всем критериях функционирования рыночной экономики, верховенства права, эффективности институтов и государственного управления. Мы можем много говорить, как эффективно выполняем соглашение об Ассоциации, доступ Украины к рынку Евросоюза, но когда в стране нет доверия к судебной системе, такие свершения определенным образом нивелируются", - заявила она.

Ольги Стефанишина рассказала, что в Украине уже построена эффективная система бесплатной правовой помощи, существует большое количество независимых судебных учреждений, Верховный суд, Высший антикоррупционный суд.

Выполнение стратегии развития правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 гг. решит проблемы системы правосудия в целом и отдельных ее институтов, рассказал председатель Комиссии по вопросам правовой реформы и замглавы правоохранительного комитета парламента Сергей Ионушас.

"Результатом реализации этой стратегии станет должным образом работающая судебная система и судейское самоуправление, повышение эффективности институтов правосудия, которые станут свободными от любого влияния и подотчетными обществу, внедрение европейских стандартов и лучших международных практик", - сказал Ионушас.

Параллельно с подготовкой к утверждению стратегии и ее реализации в парламенте продолжается работа над совершенствованием законодательства. Так, народные депутаты уже приняли в первом чтении законопроект № 3711-д, направленный на восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Его окончательное принятие станет первым этапом перезапуска судебной реформы.

В то же время профильный парламентский комитет разрабатывает законопроект об усилении защиты прав адвокатов, рассказал на форуме член правового комитета Рады Владимир Ватрас.

В частности, планируется запретить доступ правоохранителей к адвокатским документам во время обыска жилья адвокатов. Еще депутаты инициируют норму, по которой во время обыска жилья адвоката обязательно должен присутствовать представитель Совета адвокатов региона. Также предлагается расширить круг субъектов, к которым адвокат имеет право обращаться с запросом - это поможет результативнее защищать интересы клиента.

"Адвокатура - это часть правосудия, и право на справедливый суд не может быть реализовано, если у нас не будет независимой, сильной, мощной и эффективной адвокатуры", - сказал Владимир Ватрас.

В судейском корпусе же заверили, что понимают проблемы и готовы их решать. Председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что судебная ветвь власти находится в коммуникации со всеми ветвями власти для скорейшего преодоления всех трудностей.

"Я хочу заверить, что судебная система ответственная за положение вещей в наших рядах. И не отрицает, что еще много проблем нам нужно преодолеть. Следовательно, мы на самом деле находимся в коммуникации со всеми ветвями власти для того, чтобы как можно быстрее сдвинуть и сделать дальнейшие шаги, которые, к сожалению, остановились в прошлом году", - отметила Валентина Данишевская.