Форум "Украина 30". Объявлены темы следующих встреч в начале июля

Всеукраинский форум "Украина 30. Международная политика" стартует 5 июля. В рамках трехдневных встреч будет обсужден ряд вопросов внешней политики Украины.
Об этом сообщает пресс-служба форума в Facebook.
"Всеукраинский Форум "Украина 30. Международная политика" начнется 5 июля. В течение трех дней спикеры и гости обсудят векторы внешней политики Украины, стратегические инициативы внешней политики и стратегические цели: курс на вступление в НАТО, энергетическую безопасность и поддержку украинской диаспоры", - говорится в сообщении.
Организаторы форума пообещали сообщить о расписании и участниках дополнительно, поэтому призвали следить за анонсами.
Всеукраинский форум " Украина 30" стартовал 8 февраля. Всего запланировано 30 мероприятий, которые должны были проходить еженедельно. Данный форум посвящен 30-й годовщине Независимости Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это "старт большого общественного диалога с участием власти, общественности и международных партнеров".