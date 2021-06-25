Форум "Украина 30". Объявлены темы следующих встреч в начале июля

Всеукраинский форум "Украина 30. Международная политика" стартует 5 июля. В рамках трехдневных встреч будет обсужден ряд вопросов внешней политики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба форума в Facebook .

"Всеукраинский Форум "Украина 30. Международная политика" начнется 5 июля. В течение трех дней спикеры и гости обсудят векторы внешней политики Украины, стратегические инициативы внешней политики и стратегические цели: курс на вступление в НАТО, энергетическую безопасность и поддержку украинской диаспоры", - говорится в сообщении.

Организаторы форума пообещали сообщить о расписании и участниках дополнительно, поэтому призвали следить за анонсами.