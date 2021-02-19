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Форум "Украина 30": объявлены темы следующих встреч

Автор: РБК-Украина

22-24 февраля на Всеукраинском форуме "Украина 30" обсудят вопросы восстановления существующей инфраструктуры и строительства новой.

Об этом сообщает пресс-служба форума в Facebook.

Отмечается, что среди прочего участники мероприятия будут обсуждать продолжение национального проекта "Большое строительство", финансирование долгосрочных проектов и роль международных партнеров в этом процессе.

Спикерами выступят представители Офиса Президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, эксперты, общественные деятели и члены международных организаций.

"Развитие инфраструктуры выгодно всем, как бизнесу, так и гражданам, и экономике в целом. Бизнесу оно может помочь снизить постоянные затраты на производстве, людям - получить улучшенные инфраструктурные услуги, новые школы, больницы, детские садики; экономике - произвести больше товаров и услуг при неизменном уровне затрат, и это способствует экономическому росту", - говорится в сообщении.

Прямые трансляции будут проходить Youtube-канале форума.

Отметим, всеукраинский форум посвященный грядущей 30-й годовщине независимости Украины. На нем обсуждают вопросы и проблемы Украины на современном этапе. Участие в нем принимают как украинские чиновники, политики, бизнесмены, так и международные эксперты.

Как сообщало РБК-Украина, на этой неделе, 15-17 февраля, в рамках форума обсуждали вопрос тарифов на коммунальные услуги.

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