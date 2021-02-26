Форум "Україна 30": оголошена тема наступної зустрічі

На наступному тижні в Києві знову пройде всеукраїнський форум "Україна 30". Темою майбутнього форуму стане питання розвитку правосуддя.

Про це йдеться на сторінці форуму в Telegram .

Прямі трансляції будуть проходити на сайті: ukraine30.com .

Наголошується, що на форумі представники української влади обговорять роль і місію Конституційного і Верховного судів, а також проект нового Кримінального кодексу і перспективи рекодифікації цивільного кодексу України.

Форум відбудеться в понеділок, 1 березня, в 10:15.

Нагадаємо, 8 лютого у Києві відбувся перший форум "Україна 30", який був присвяченій пандемії коронавіруса і вакцинації від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що всеукраїнський форум "Україна 30" стане щотижневим. Протягом декількох місяців планується проведення 30 таких форумів з різними темами.