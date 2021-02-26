Форум "Україна 30": оголошена тема наступної зустрічі
На наступному тижні в Києві знову пройде всеукраїнський форум "Україна 30". Темою майбутнього форуму стане питання розвитку правосуддя.
Форум відбудеться в понеділок, 1 березня, в 10:15.
Наголошується, що на форумі представники української влади обговорять роль і місію Конституційного і Верховного судів, а також проект нового Кримінального кодексу і перспективи рекодифікації цивільного кодексу України.
Прямі трансляції будуть проходити на сайті: ukraine30.com.
Нагадаємо, 8 лютого у Києві відбувся перший форум "Україна 30", який був присвяченій пандемії коронавіруса і вакцинації від COVID-19.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що всеукраїнський форум "Україна 30" стане щотижневим. Протягом декількох місяців планується проведення 30 таких форумів з різними темами.