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Форум "Україна 30": оголошена тема наступної зустрічі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 20:20
Форум "Україна 30": оголошена тема наступної зустрічі Фото: засідання КСУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На наступному тижні в Києві знову пройде всеукраїнський форум "Україна 30". Темою майбутнього форуму стане питання розвитку правосуддя.

Про це йдеться на сторінці форуму в Telegram.

Форум відбудеться в понеділок, 1 березня, в 10:15.

Наголошується, що на форумі представники української влади обговорять роль і місію Конституційного і Верховного судів, а також проект нового Кримінального кодексу і перспективи рекодифікації цивільного кодексу України.

Прямі трансляції будуть проходити на сайті: ukraine30.com.

Нагадаємо, 8 лютого у Києві відбувся перший форум "Україна 30", який був присвяченій пандемії коронавіруса і вакцинації від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що всеукраїнський форум "Україна 30" стане щотижневим. Протягом декількох місяців планується проведення 30 таких форумів з різними темами.

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