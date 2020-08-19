Форум МСП "Перезагрузка 2020" состоится 4 сентября в UNIT.City

4 сентября в инновационном парке UNIT.City (г. Киев, Дорогожицкая 3) встретятся 1000 представителей малого и среднего бизнеса со всей Украины и 40 известных в мире бизнеса спикеров!
Цель Форума – содействовать малому и среднему бизнесу в определении перспективных трендов в динамично меняющемся мире, вооружить необходимыми знаниями и инструментами, а также вдохновить на мощный рестарт после карантина.
Как малыми командами делать большие дела? Где искать деньги на реализацию проектов? Чем вдохновляться кризисную эпоху? Как масштабировать бизнес и какие инструменты использовать?
Ответы на эти и другие актуальные для предпринимателей вопросы найдете на Форуме МСП "Перезагрузка 2020".
Ждем вас 4 сентября в UNIT.City, чтобы пообщаться, перезагрузиться и вместе сформировать обновленную дорожную карту развития вашего бизнеса!
Cпикеры Форума:
Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture
Константин Евтушенко, Управляющий партнер UNIT.City
Андрей Слабинский, Директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономике
Кирилл Бондарь, Партнер и CFO UNIT.City
Грант Даян, Предприниматель, инвестор, соучредитель компании OMO Systems
И это — лишь несколько спикеров из большого перечня экспертов!
Организатором Форума МСП "Перезагрузка 2020" выступает Киевский международный экономический форум.
Увидимся 4 сентября в UNIT.City!
Подробная информация о спикерах и панельные дискуссии Форума доступна ЗДЕСЬ.