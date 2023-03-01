Формуватимуть "російські цінності": в окупації пишуть спецпідручник з української мови

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

Відповідно до держконтракту, Росія пише підручник з української мови для шкіл на окупованих територіях, який призначатиметься учням 5-9 класів, які хочуть продовжити навчання саме українською мовою.



Зазначається, що майбутній підручник повинен "формувати в учнів традиційні російські цінності, що відображають самобутній духовний, історичний і культурний розвиток багатонаціонального народу Росії, історичну пам'ять і спадкоємність поколінь, єдність народів Росії, вищі моральні почуття, пріоритет духовного над матеріальним, сімейні традиції".

Підручник повинен відповідати Конституції Росії й формувати в учнів "громадянську позицію".

"Учням за рішенням батьків і педагогів надаватиметься можливість і далі вчити українську мову як рідну", - заявив російський міністр освіти Сергій Кравцов.