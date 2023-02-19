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Формування "Гвардії наступу": Зеленський заявив про дуже хороші результати

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Київ, Неділя 19 лютого 2023 21:42
Формування "Гвардії наступу": Зеленський заявив про дуже хороші результати Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні продовжують формувати штурмові бригади у рамках "Гвардії наступу". Вже є дуже хороші результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, зокрема, доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Доповідь міністра внутрішніх справ - щодо формування нових бригад "Гвардії наступу". Є дуже хороші результати. Це дуже корисний досвід того, як можна і потрібно мотивувати людей", - наголосив глава української держави.

Нагадаємо, 2 лютого Клименко заявив про початок формування "Гвардії наступу", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів.

Пізніше у МВС заявляли про те, що українці почали дуже активно подавати заявки до штурмових підрозділів "Гвардії наступу".

При цьому, за інформацією міністерства, формування основних бригад має завершитись до 1 квітня.

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