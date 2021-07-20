Формула "Роттердам +" была выгодной для государства, однако противоречила интересам Коломойского, - эксперт

"Мне довольно забавно слышать, что государство от этого проиграло. Потому что в действительности государство от этого выиграло, потому что она получило возможность, чтобы газовые, угольные государственные предприятия получали значительно больше угля, которое они добывают, соответственно сокращается их убыточность. А вот как раз кто пострадал - это пострадали как раз ферросплавные заводы Коломойского, поэтому он и развернул эту медиа-кампанию", - заявил экономист.

Он отметил, что формула "Роттердам+" была применена на прозрачном и европейском принципе импортного паритета.

"А что такое формула "Роттердам +"? Это формирование, как для любого сырьевого товара, цены на базе определенного индекса, который устанавливается на какой-то общепризнанной площадке. Такой общепризнанной площадкой является индекс на базе Роттердама", - пояснил Кушнирук.