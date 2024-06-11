Формула "Роттердам+" була визнана законною, а її методика - економічно обґрунтованою, - адвокати

Постанова про затвердження методики визначення прогнозної оптової ціни електроенергії відомої як "Роттердам+" визнана судами всіх рівнів законною, а саме методика – економічно обґрунтованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю засновника та голови АО "Назар Кульчицький та партнери" Назара Кульчицького та адвоката цього об’єднання Маркіяна Бема.

"НКРЕКП розробила та затвердила методику визначення ціни вугілля, яке використовується для виробітку електричної енергії, на рівні імпортного паритету. Таким чином ціна формувалась з двох складових: ціни тони вугілля в порту Роттердам та вартості доставки в Україну. Формула передбачала максимальне врахування інтересів всіх учасників ринку. Розрахунок ціни став прозорими та без втручання регулюючих органів", - зазначають адвокати.

Законність прийняття формули та економічну обґрунтованість методики підтверджено шістьма позитивними висновками і звітами від трьох державних науково-дослідних установ та трьох представників міжнародних експертів.

За твердженням адвокатів, до такого ж висновку прийшли відомі британські юристи лорд Кен Макдональд та Тім Джеймс-Меттьюз, висновок яких також опубліковано в спеціалізованому виданні "Юридична практика".

На їх думку претензії щодо процесу прийняття формулу, вибору методики не мають достатньої аргументації та доказів.

Британські юристи, за свідченням українських адвокатів, зазначають, що ціна "Роттердам+" є абсолютно правильною та економічно виправданою.

Згідно їх висновкам, якби звинувачення проти посадових осіб могли бути розглянуті в Англії та Уельсі, не було б реальної перспективи кримінального переслідування і суд в Англії та Уельсі, швидше за все, вважатиме звинувачення, висунуті НАБУ/САП, фундаментально хибними.

Як повідомлялось, розслідування справи «Роттердам+» тривало понад 7 років — з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. Суд також підтвердив відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу. Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.