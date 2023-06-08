Формула-1 відклала повернення перегонів до Африки: відома причина

На невизначений термін відклало плани з повернення Гран-прі Південної Африки в календар чемпіонату світу керівництво Королівських автоперегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport .

Траса "К'яламі" не зможе потрапити в список етапів Формули-1 на сезон-2024. Раніше зірвалися наміри відновити перегони в передмісті Йоганнесбурга в 2023 році.

Керівник Королівських автоперегонів Стефано Доменікалі ще минулого літа прилетів до Африки, щоб оголосити про повернення національного гран-прі в календар F1. Утім, в останній момент попередні домовленості нібито зірвалися через жадібність власників автодрому. Самоусунулася від процесу й влада ПАР.

Тепер місцеві чиновники відновили інтерес до проведення етапу чемпіонату світу. Їхня позиція змінилася на фоні зростання прибутків від організації перегонів. Однак, наразі конкретики в питанні вступу траси до Формули-1 немає.

Гран-прі Південної Африки входило в календар Ф1 у 1962-1993 рр. із перервами. Зокрема, автодром "К'яламі" приймав перегони в 1967-1980, 1982-1985 і 1992-1993 рр. Останній переможець Гран-Прі Південної Африки – Ален Прост на "Вільямсі".