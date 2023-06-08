ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Формула-1 відклала повернення перегонів до Африки: відома причина

Новость на русском →
Йоганнесбург, Четвер 08 червня 2023 11:59
Формула-1 відклала повернення перегонів до Африки: відома причина Фото: Автодром "К'яламі" в провінції Гаутенг (facebook.com/TheKyalamiGrandPrixCircuit)
Автор: Антон Федорців

На невизначений термін відклало плани з повернення Гран-прі Південної Африки в календар чемпіонату світу керівництво Королівських автоперегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.

Траса "К'яламі" не зможе потрапити в список етапів Формули-1 на сезон-2024. Раніше зірвалися наміри відновити перегони в передмісті Йоганнесбурга в 2023 році.

Керівник Королівських автоперегонів Стефано Доменікалі ще минулого літа прилетів до Африки, щоб оголосити про повернення національного гран-прі в календар F1. Утім, в останній момент попередні домовленості нібито зірвалися через жадібність власників автодрому. Самоусунулася від процесу й влада ПАР.

Тепер місцеві чиновники відновили інтерес до проведення етапу чемпіонату світу. Їхня позиція змінилася на фоні зростання прибутків від організації перегонів. Однак, наразі конкретики в питанні вступу траси до Формули-1 немає.

Гран-прі Південної Африки входило в календар Ф1 у 1962-1993 рр. із перервами. Зокрема, автодром "К'яламі" приймав перегони в 1967-1980, 1982-1985 і 1992-1993 рр. Останній переможець Гран-Прі Південної Африки – Ален Прост на "Вільямсі".

До слова, нідерландець Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії з лідерством від старту до фінішу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
DAILY
Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон