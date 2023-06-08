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Формула-1 отложила возвращение гонки в Африку: известна причина

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Йоханнесбург, Четверг 08 июня 2023 11:59
Формула-1 отложила возвращение гонки в Африку: известна причина Фото: Автодром "Кьялами" в провинции Гаутенг (facebook.com/TheKyalamiGrandPrixCircuit)
Автор: Антон Федорцив

На неопределенный срок отложило планы по возвращению Гран-при Южной Африки в календарь чемпионата мира руководство Королевских автогонок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport.

Трасса "Кьялами" не сможет попасть в список этапов Формулы-1 на сезон-2024. Ранее сорвались намерения возобновить гонку в пригороде Йоханнесбурга в 2023 году.

Руководитель Королевских автогонок Стефано Доменикали еще прошлым летом прилетел в Африку, чтобы объявить о возвращении национального гран-при в календарь F1. Впрочем, в последний момент предварительные договоренности якобы сорвались из-за жадности владельцев автодрома. Самоустранились от процесса и власти ЮАР.

Теперь местные чиновники возобновили интерес к проведению этапа чемпионата мира. Их позиция изменилась на фоне роста доходов от организации гонок. Однако в данный момент конкретики в вопросе вступления трассы в Формулу-1 нет.

Гран-при Южной Африки входило в календарь Ф1 в 1962-1993 гг. с перерывами. В частности, автодром "Кьялами" принимал гонки в 1967-1980, 1982-1985 и 1992-1993 гг. Последний победитель Гран-При Южной Африки – Ален Прост на "Уильямсе".

К слову, нидерландец Ферстаппен выиграл Гран-при Испании с лидерством от старта до финиша.

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