Формула-1 отложила возвращение гонки в Африку: известна причина
На неопределенный срок отложило планы по возвращению Гран-при Южной Африки в календарь чемпионата мира руководство Королевских автогонок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport.
Трасса "Кьялами" не сможет попасть в список этапов Формулы-1 на сезон-2024. Ранее сорвались намерения возобновить гонку в пригороде Йоханнесбурга в 2023 году.
Руководитель Королевских автогонок Стефано Доменикали еще прошлым летом прилетел в Африку, чтобы объявить о возвращении национального гран-при в календарь F1. Впрочем, в последний момент предварительные договоренности якобы сорвались из-за жадности владельцев автодрома. Самоустранились от процесса и власти ЮАР.
Теперь местные чиновники возобновили интерес к проведению этапа чемпионата мира. Их позиция изменилась на фоне роста доходов от организации гонок. Однако в данный момент конкретики в вопросе вступления трассы в Формулу-1 нет.
Гран-при Южной Африки входило в календарь Ф1 в 1962-1993 гг. с перерывами. В частности, автодром "Кьялами" принимал гонки в 1967-1980, 1982-1985 и 1992-1993 гг. Последний победитель Гран-При Южной Африки – Ален Прост на "Уильямсе".
К слову, нидерландец Ферстаппен выиграл Гран-при Испании с лидерством от старта до финиша.
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