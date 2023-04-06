Формула-1 та MotoGP вивчать варіант зі спільним проведенням гран-прі

Потенційне спільне проведення етапів з'явилося в порядку денному босів MotoGP та Формули-1. Еспелета мав розмову з цієї теми з керівником "Великого цирку" Стефано Доменікалі.

"Мені та Стефано приходили в голову такі думки, хоча наразі це нездійсненно. Проте, ми таку можливість вивчаємо. Ми досліджуємо її, бо це непросто. Виникають запитання щодо безпеки, оскільки наші параметри збігаються не завжди, спонсорські питання. Але досі роздумуємо", – розповів функціонер.

За словами Еспелети, старт кооперації MotoGP та Формули-1 не відбудеться раніше сезону-2027. Контракти чемпіонату світу з шосейно-кільцевих перегонів Гран-прі з автодромами чинні якраз до цього терміну. Позиція F1 наразі невідома.

У нинішньому сезоні MotoGP запланував на березень-листопад 21 етап чемпіонату. Натомість у календарі Формули-1 цьогоріч 23 гран-прі. В обох змаганнях представлені лише 5 трас – в американському Остіні, катарському Лусаїлі, британському Сільверстоуні, австрійському Шпільберзі та іспанській Барселоні.