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Формула-1 склала список спринтів на новий сезон: де пройдуть короткі гонки

Фото: Бразильський спринт цьогоріч виграв Макс Ферстаппен (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво Королівських автоперегонів визначилося з переліком етапів сезону-2024, під час яких відбудуться 6 спринтерських заїздів. У порівнянні з цьогорічним календарем із обойми випали Баку та Спа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Формула-1 обрала гра-прі для проведення коротких гонок у суботу. Спринти будуть на шести етапах із 23-х запланованих.

Перший заїзд на 100 кілометрів прийме п'ятий гран-прі прийдешнього сезону – китайський Шанхай (19-21 квітня). Далі спринт запланували на Гран-прі Маямі (3-5 травня) та Гран-прі Австрії (28-30 червня). Ще три короткі гонки знову відбудуться в останніх шести етапах чемпіонату – США, Сан-Паулу, Катар.

У сезоні-2023 провели шість спринтів. Чотири заїзди виграв чемпіон Макс Ферстаппен із "Ред Булла". Натомість його партнер по команді Серхіо Перес і гонщик "Макларена" Оскар Піастрі тріумфували по одному разу. За перемогу в спринті нараховували 8 очок.

Спринтерські гонки з'явилися в Королеві автоспорту в 2021 році. Стартова решітка спринту формується за підсумками спеціальної кваліфікації. На прийдешній сезон боси F1 пообіцяли переглянути формат коротких заїздів.

 

 

До слова, раніше "Альфа Ромео" оголосила про відхід із Формули-1.

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Формула-1