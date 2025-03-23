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Формула-1: Піастрі виграв Гран-прі Китаю, "Макларен" оформив ювілейний дубль

Шанхай, Неділя 23 березня 2025 12:35
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Формула-1: Піастрі виграв Гран-прі Китаю, "Макларен" оформив ювілейний дубль Фото: Оскар Піастрі (x.com/f1)
Автор: Андрій Костенко

Оскар Піастрі здобув перемогу на Гран-прі Китаю, стартувавши з поула та лідируючи майже всю гонку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Для австралійця це третя перемога в кар'єрі та перша у сезоні. Другим фінішував його напарник Ландо Норріс, принісши "Макларену" 50-й дубль в історії команди.

Під час гонки Піастрі поступився першою позицією лише під час єдиного піт-стопа. Норріс більшу частину дистанції провів на другій позиції. Після піт-стопа він тимчасово опинився позаду "Мерседеса" Джорджа Рассела, але швидко повернув собі друге місце.

Втім, за кілька кіл до фінішу "Макларен" ледь не втратив дубль – у Норріса виникли проблеми з гальмами, і він почав втрачати темп. Останнє коло британець подолав дуже обережно, але зумів утримати позицію попереду свого співвітчизника Расселла, який фінішував третім.

Четвертим гонку завершив Макс Ферстаппен, який за чотири кола до фінішу випередив Шарля Леклера. Пілот "Феррарі" всю дистанцію провів із пошкодженим переднім крилом. Шостим став Льюїс Хемілтон, який, на відміну від лідерів, провів два піт-стопи.

Неочікувано високий результат показав Естебан Окон з "Хаас" – він фінішував сьомим, зумівши втримати позаду "Мерседес" Кімі Антонеллі. Десятку кращих замкнули Алекс Албон та Олівер Берман. Таким чином, "Хаас" заробив перші очки в сезоні одразу двома болідами.

Єдиним, хто не дістався фінішу, став Фернандо Алонсо – вже на старті гонки у нього відмовили гальма.

Наступний етап – Гран-прі Японії, який відбудеться за два тижні.

Гран-прі Китаю, топ-10

  1. Оскар Піастрі ("Макларен") – 1:30:55,026 (56 кіл)
  2. Ландо Норріс ("Макларен") +9,748
  3. Джордж Расселл ("Мерседес") +11,097
  4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +16.656
  5. Шарль Леклер ("Феррарі") +23,211
  6. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +25,381
  7. Естебан Окон ("Хаас") +49,969
  8. Кімі Антонеллі ("Мерседес") +53,748
  9. Алекс Албон ("Вільямс") +56,321
  10. Олівер Берман ("Хаас") +1:01,303

Після двох етапів в загальному заліку лідирує Норріс, який випереджає Ферстаппена та Расселла. У Кубку конструкторів першим залишається "Макларен", далі йдуть "Мерседес" та "Ред Булл".

Формула-1: Піастрі виграв Гран-прі Китаю, &quot;Макларен&quot; оформив ювілейний дубль

Формула-1: Піастрі виграв Гран-прі Китаю, &quot;Макларен&quot; оформив ювілейний дубль

Формула-1: Піастрі виграв Гран-прі Китаю, &quot;Макларен&quot; оформив ювілейний дубль

Раніше Норріс здолав Ферстаппена у хаотичній гонці в Австралії.

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