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Формула-1 отменила гонку во Франции и снова перенесла старт сезона

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Старт сезона ожидается в июле на гран-при Австрии

Организаторы автомобильных гонок в классе "Формула-1" из-за пандемии коронавируса отменили гран-при Франции и снова перенесли старт сезона. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте соревнований.

Сообщается, что из-за пандемии COVID-19 отменено гран-при Франции, которое было запланировано на 28 июня. Предполагалось, что гонка во Франции откроет новый сезон.

Тем временем стало известно, что руководство Формулы-1 надеется начать новый сезон с австрийского этапа в Шпильберге, который назначен на 5 июля. Ожидается, что гонка может пройти без зрителей и с минимумом обслуживающего персонала.

Напомним, до этого сообщалось, что Формула-1 может полностью отменить гонки из-за коронавируса. В частности, гендиректор компании Liberty Media Грег Маффей заявил, что нет гарантии того, что гонки пройдут в 2020 году.

"Мы рассматриваем гипотетические ситуации, в которых не будет гонок, а также другие, с 15-18 этапами без болельщиков. У нас нет никаких гарантий, что сезон начнется", - отметил владелец Формулы-1.

Кроме того, исполнительный директор "Макларена" Зак Браун заявлял, что вынужденная пауза в Ф-1 может привести к снятию с соревнований из-за финансовых проблем от двух до четырех команд. Общее состояние серии на сегодняшний день он охарактеризовал как "хрупкое".

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