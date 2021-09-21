При формировании цены на руду не должна учитываться логистика, это общемировая практика, - нардеп

Во всем мире, при расчете ренты на железную руду, из индикативной цены на руду в порту Китая вычитается логистика, то есть расходы на доставку от украинского предприятия до порта Китая. Но почему-то в Налоговом комитете ВР решили отказаться от мировой практики.

По его словам, расчеты по логистике были подготовлены бизнес-ассоциациями и предоставлены нардепам. Но почему-то эти цифры не были приняты во внимание.

"Вопрос, который у меня есть по этому поводу - почему внутреннюю логистику Гетьманцев посчитал 10%, это же экономически необоснованно. Потому что все затраты - портовые тарифы, перевалка - в Украине составляют 15 долларов, а не 10. Я ему на Комитете этот вопрос задал, он сказал, что "это мое личное убеждение". Но убеждения должны основываться на расчетах", - выразил уверенность нардеп.