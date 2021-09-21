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При формировании цены на руду не должна учитываться логистика, это общемировая практика, - нардеп

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Киев, Вторник 21 сентября 2021 12:21
При формировании цены на руду не должна учитываться логистика, это общемировая практика, - нардеп Фото: при формировании цены на руду не должна учитываться логистика (w-n.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Во всем мире, при расчете ренты на железную руду, из индикативной цены на руду в порту Китая вычитается логистика, то есть расходы на доставку от украинского предприятия до порта Китая. Но почему-то в Налоговом комитете ВР решили отказаться от мировой практики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Мусы Магомедова.

По его словам, расчеты по логистике были подготовлены бизнес-ассоциациями и предоставлены нардепам. Но почему-то эти цифры не были приняты во внимание.

"Вопрос, который у меня есть по этому поводу - почему внутреннюю логистику Гетьманцев посчитал 10%, это же экономически необоснованно. Потому что все затраты - портовые тарифы, перевалка - в Украине составляют 15 долларов, а не 10. Я ему на Комитете этот вопрос задал, он сказал, что "это мое личное убеждение". Но убеждения должны основываться на расчетах", - выразил уверенность нардеп.

Как сообщалось, ранее народный депутат Андрей Николаенко заявил, что внесение изменений в пункт о ренте прямо во время голосования является "отсебятиной", и эту правку нужно будет откорректировать во время заседания ВР.

Также стоимость руды на мировых рынках по состоянию на вечер понедельника, 20 сентября, обновила антирекорд: за тонну давали всего 94 доллара. Таким образом, только с августа руда потеряла в стоимости почти 100 долларов (тогда она стоила 183 доллара/тонна).

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