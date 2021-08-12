Формирование тарифов на ж/д рынке непрозрачное, нужен независимый регулятор, - эксперты

"Тарифы УЗ делятся на классы грузов, несмотря на отсутствие разницы в стоимости; портовый сбор АМПУ, который является одним из самых высоких в регионе и годами не перечислялся по прозрачной методологии. Подобная проблема касается аэропортовых сборов", - говорится в выводах компаний.

Создание Национальной комиссии по вопросам государственного регулирования в сфере транспорта позволит перейти к лучшим практикам формирования тарифов. Это важно как для финансовой стабильности государственных компаний, так и для конкурентоспособности украинской экономики в целом, отмечается в стратегии.

"В настоящее время "Укрзализныця" - монополист в области железнодорожных перевозок. Отсутствие конкуренции снижает эффективность управления железнодорожной инфраструктурой. Таким образом, доля грузовых перевозок железнодорожным транспортом за последние годы уменьшилась с 56-56% в 2009-2015 годах до 46% в 2019 году", - сказано в документе.

По убеждению Ernst & Young, успешная реформа "Укрзализныци" демонополизирует некоторые рынки, к которым частные компании сейчас не имеют доступа. Это откроет дополнительные возможности для привлечения иностранных инвестиций. Также успешная реформа позволит стратегическим инвесторам присоединиться к определенным сегментам "Укрзализныци".