Ford отзывает миллион машин из-за критической поломки: как это повлияет на "битки"

На миллионе автомобилей Ford может "заглючить" задняя камера. В некоторых версиях программного обеспечения изображение с камеры зависает, отображается с задержкой или его вовсе нет. Из-за этого дефекта в США объявлена кампания по отзыву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального управления по безопасности дорожного движения США.

Отмечается, что изъян замечен у 1,1 млн экземпляров Ford Bronco, Edge, Escape, Expedition, Transit, Mach-E, Ranger, Mustang, F-150, F-600, Lincoln Nautilus, Navigator и Corsair. Поэтому украинским владельцам привезенных из Штатов Ford тоже стоит быть готовым к возможному "глюку" камеры, ведь модели Escape и Edge довольно популярны - они являются одними из лидеров по импорту подержанных авто до 5 лет в Украину.

Известно как минимум об одном инциденте, когда сбой камеры заднего вида привел к ДТП. При этом на неработающую камеру пожаловались 30 автовладельцев, причем все жалобы касались пикапов Ford F-150.

В ходе внутренней проверки выяснилось, что с такой проблемой могут столкнуться и владельцы других моделей, поэтому Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) инициировало кампанию по отзыву - автомобилистов пригласят в сервисные центры, где специалисты Ford бесплатно обновят ПО.

В прошлом году Ford пришлось отозвать два миллиона автомобилей - кампания касалась только модели Explorer. Выяснилось, что у внедорожников, произведенных с 2011 по 2019 год, во время движения может отлететь внешняя отделка передней стойки лобового стекла.